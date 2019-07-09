أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، أن بلادها ومصر يؤمنان بوحدة مصيرهما، مشيرةً إلى أن التعاون الثقافي بينهما نافذة للتعايش ودحر التطرف.

وأضافت خلال حوارها مع فضائية "EXTRA NEWS"، أن جامعة الدول العربية تتحمل الكثير من القضايا العربية، كما أن بلاده شريك وداعم لتلك القضايا: "نركز على قضايا أساسية ولا ننسى الشباب وجيل المستقبل".

وعن مشاركتها في المؤتمر الإقليمي الأول للخريطة الرقمية للمكتبات، قالت وزيرة الثقافة الإماراتية، إن الجميع بات يصنع محتواه، مشددةً على ضرورة التفريق بين المحتويين القوي والضعيف والإشاعات والحقائق.

وشددت على أن المنصات وشبكات المحمول والشاشات المتصلة بشبكات الإتصال والانترنت هي المستقبل: "هذا المؤتمر وهذه الانطلاقة تساعدنا على التركيز وصناعة المحتوى وترجمة المحتوى وزيادة الاصدارات في العالم العربي، لأن هناك فكر ومشاريع للشباب يجب توثيقها والعمل عليها".

وأشادت وزير الثقافة الإماراتية برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان التي انتهجها قادة الإمارات الحاليون، بشأن الاستثمار في العنصر البشري: "ما يميزنا هو الاستمرارية، فيجب أن يكون هناك استمرارية ودعم وانفتاح على الثقافات الأخرى".