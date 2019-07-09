يستقبل فريق "كايرو شو" يوم 8 أغسطس المقبل عرضي "3 أيام فى الساحل" لمحمد هنيدي بمدينة 6 أكتوبر، وعرض "الملك لير" ليحيي الفخراني بمدينة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يتم عرض المسرحيتين لمدة 4 أيام بداية من الخميس 8 أغسطس وحتى 11 أغسطس، كما نشرت صفحة "كايرو شو" عبر "فيس بوك".

وطلب مؤخرا المخرج مجدي الهواري، صاحب فرقة كايرو شو المسرحية، من فريق كايرو شو الفني والتقني المتواجد حاليًا في مدينة جدة السعودية، تقديم كافة المساعدات والدعم لفرقة الفنان أشرف عبدالباقي المسرحية التي وصلت إلى المملكة لتقديم أحد عروضها على المسرح العربي ضمن فعاليات موسم جدة والذي استهل موسمه المسرحي بعرض "3 أيام في الساحل" بطولة الفنان محمد هنيدي.