يستمر الفنان يحيى الفخراني في عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح "كايرو شو" بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس خلال عيد الفطر المبارك.

المسرحية عبارة عن دراما إنسانية تكشف أطماع البشر في كل زمان ومكان، ومأساة الملك الأسطوري "لير" الذي قرر بعد كبر سنه أن يتنازل عن عرشه، ويقسم مملكته بين بناته الثلاث، فتأخذ كل واحدة منهن جزءا بحجم محبتها له، ولأن ابنته الصغرى عبرت عن حبها له ببساطة ودون نفاق ومبالغة حرمها وقسم المملكة بين إخوتها الاثنين فقط، وبعد أن أصبح الملك بلا مال ولا جاه، يفاجأ أن ابنتيه يعاملاه بقسوة حتى أنهما طرداه، وأصبح شريدا فقيرا على حافة الجنون يعذبه الندم على ضياع ملكه وابنته الصغرى، وتنتهي حياته بصدمة مأساوية.

ويبدأ عرض المسرحية في رمضان الساعة 10 مساءً، وجاءت فئات التذاكر على النحو التالي:

التذكرة البرونزية 250 جنيهًا، التذكرة السيلفر 350 جنيهًا، التذكرة الجولد 500 جنيه، التذكرة البلاتينية 750 جنيه، التذكرة الدياموند بـ1000 جنيه، التذكرة الـVIP بـ1500 جنيهًا، والتذكرة الكاملة تبدأ من 9 سنوات، وغير مسموح بالدخول لأقل من 9 سنوات.

وتضم المسرحية عددًا من النجوم منهم الفنان يحيى الفخراني، وفاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، ومحمد فراج، وأحمد عزمي، وأحمد فؤاد سليم، وياسمين رئيس، وناصر سيف.