قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، لضمان حصول المستحقين على الدعم.

وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك أكثر من 60 ألف مواطن لديهم سيارات "هامر" و"بي إم دبليو"، كانت لديهم بطاقات تموين، مشيرًا إلى أنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن فقط.

وتستعرض "الوطن" الأسر غير المستحقة لبطاقات التموين على النحو التالي:

- فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهريًا.

- فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهريًا.

- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

- شاغلي الوظائف العليا (رئيس مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة - رئيس شركة).

وفي حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناءً عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع التموين من هنـــــا، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يومًا بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

كيفية التنازل عن عداد الكهرباء وفاتورة المحمول للعودة لقاعدة الدعم التمويني.