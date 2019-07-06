نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل قاطع، رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وأكدت وزارة التموين، استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات بـ5 قروش دون أي زيادة، إضافة إلى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار نفسها دون زيادة، تيسيرا عليهم، ومراعاة لمحدودي الدخل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن، شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات، بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه جرى تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

وأوضحت أنَّها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديري مديريات التموين بالمحافظات، مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وناشدت وزارة التموين، المواطنين، في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

جاء ذلك، في رد الوزارة على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب تواصله معها، للاستفسار عن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد "رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم، وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية"، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح أمس، الجمعة، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.