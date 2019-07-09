عدد الوطن غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الأربعاء.. «الأدنى للأجور»: 3500 جنيه للدرجة الأولى و2000 لـ«السادسة» و7 آلاف لـ«الممتازة»، صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل.. ولجنة القوى العاملة للبرلمان توافق على «بدل بطالة» للعاطلين.

كما تقرأ.. اختبار القدرات الموحد بالجامعات.. الطلاب يرحبون: مش محتاجين كورسات.. و«التعليم العالي»: جزء من رسالتنا لاكتشاف المواهب.. عمداء «التربية والفنون التطبيقية»: نستهدف اختيار الطلاب المؤهلين لدراسة الفن.

وتقرأ أيضا.. سجناء لكن منتجون.. «الداخلية» تدرب النزلاء على الصناعة والزراعة وتربية الأسماك.. ومنحهم شهادات خبرة.

وتقرأ في الرياضة.. ربع نهائي «أمم أفريقيا».. السباق نحو المربع الذهبي يبدأ اليوم: «السنغال» يخشى مفاجآت بنين ونيجيريا بالقوة الضاربة أمام جنوب أفريقيا المستعد معنويا.. تونس تحتفي بالتأهل.. و«ساسي»: لم استعرض في ضربة الترجيح.