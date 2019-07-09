أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، أن إجمالى مبيعات صكوك الأضحية ارتفع خلال الفترة الماضية، إلى نحو 5500 صك، موضحة أن محافظة القاهرة، هى الأكثر شراءً بـ900 صك.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن مديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة، دخلت فى حالة سباق على بيع الصكوك، بعد إعلان الوزير عن تخصيص مكافآت للمديرية الأكثر بيعاً، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات.

"الأوقاف": البنوك والشركات تتسابق لإنجاح المشروع

وأضاف أن روح السباق انتشرت بين أروقة الوزارة وخارجها، حيث تتسابق الشركات والبنوك من شركاء «الأوقاف»، للمساعدة فى بيع الصكوك، فضلاً عن أن عدداً من المؤسسات الوطنية تعمل بكل جهدها على إنجاح المشروع، موضحاً أن الوزارة وعدت بتقديم لحوم الأضاحى لمليون أسرة هذا العام، وستسعى بجدية لتنفيذ وعدها.

وأكد «طايع» أن تكاتف المؤسسات المختلفة والمواطنين مع الوزارة لإنجاح المشروع يؤكد أن هذا الشعب يحب الخير، ولا يتأخر عن كفالة الفقير.

وأصدرت الوزارة بياناً اليوم، بترتيب المحافظات من حيث شراء الصكوك، وهى القاهرة بـ900 صك، والغربية 746، والبحيرة 701، والإسكندرية 509، والجيزة 450، وبنى سويف 300، والإسماعيلية 280، والفيوم 194، والدقهلية 192، والمنيا 180، ومثلها دمياط.

وأشارت الوزارة إلى أن المحافظات الأكثر بيعاً خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت الإسكندرية بـ184 صكاً، وبعدها القاهرة بـ42، ثم الجيزة بـ40، مشيرة إلى أن عملية المبيعات شهدت طفرة خلال الأيام القليلة الماضية.