عقدت منال عوض، محافظ دمياط اجتماعا اليوم مع اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية والعميد حازم راتب مدير إدارة المرور والمهندس سمير عثمان مدير مديرية التموين ومديري إدارات المواقف والمتابعة و المركبات والشئون القانونية بالديوان العام وذلك لمتابعة الموقف الحالي ومدى الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها عقب تحريك أسعار المواد البترولية الجمعة الماضية.

ووجهت المحافظ في مستهل الاجتماع بتكثيف الحملات المشتركة للتأكد من التزام سائقي وأصحاب سيارات الأجرة والسرفيس بالتعريفة الجديدة مشددة على تحرير محاضر لكافة المخالفين، كما أكدت محافظ دمياط على سرعة الانتهاء من وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات بالخطوط الداخلية والخارجية بجميع المواقف

وتابعت "عوض" نتائج أعمال الحملات التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية على محطات الوقود ومستودعات بيع أسطوانات الغاز "البوتجاز" وكذلك كافة المخالفات التي تم رصدها خلال تلك الحملات حيث شددت المحافظ على التصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن.