شنت الإدارة الزراعية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، برئاسة المهندس جمال هاني، مدير الإدارة الزراعية بكفر البطيخ، حملة للتصدي على التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار جمال هاني، إلى وجود تنسيق تام وتعاون مشترك بين المديرية ومجالس المراكز والمدن والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين.

وأجرى المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مرورًا ميدانيًا على زراعات القطن بناحية الكاشف الجديد، مؤكدًا أهمية تكثيف أعمال المرور الميداني، والتواصل مع المزارعين، وتوعيتهم بكافة المستجدات في مجال الإنتاج الزراعي، والاهتمام بمحصول القطن كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية.