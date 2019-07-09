تفقد المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، محطة أسوان للخدمات الأرضية لمتابعة سير العمل والوقوف على متطلبات العاملين، واحتياجات المحطة من المعدات.

وتفقد محمدين، أماكن الإعاشة الخاصة بالعاملين واستراحتهم، ثم تفقد منطقة السيور والورش الفنية والتي تابع بعدها المعدات من حيث الأنواع والصلاحية، فضلًا عن تفقده أعمال إنشاء خزان ومضخة الوقود الخاصة بمعدات الشركة داخل المهبط، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري.

وناقش رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، مع العاملين تحديات العمل بالمحطة، وأيضا معرفة احتياجاتهم الممثلة في الزي الخاص بهم، وعلاج أسر العاملين والمأموريات الخارجية للعاملين بالتحميل.

وشدد على العاملين ضرورة الالتزام بالعمل مع توفير كافة الدورات التدريبية التي تؤهلهم للعمل بكفاءة مع الاهتمام بمعدات الشركة، وتوفير أماكن إعاشة وجراج لسيارات النقل البري تليق بالشركة والعاملين فيها.

وعلى هامش زيارته لمحطة أسوان، ناقش مع مدير مطار أسوان الدولي الطيار باسم بيومي، واستعرضا معًا أوجه التعاون في المرحلة المقبلة خاصة مع الزيادة المتوقعة في التشغيل، وتم التشاور أيضًا على تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لتأهيلها وإعدادها لوضع معدات الشركة.