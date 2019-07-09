قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض في واقعة اتهام ولي أمر لممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى.

وأكد "الطباخ" في تصريحات صحفية، أنه كلف اللجنة بالتوجه باكر للمركز وإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.

وكان مواطنا اتهم ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أ.ح.ع" 39 عاما يقطن منطقة بمنطاي بشبرا الخيمة بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر شهر أثناء اعطائه تطعيمه الشهري عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية.

وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة و أجرتها بطريقة خاطئة مما تسبب للطفل في مضاعفات وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر

وأوضح الأطباء ان المشكلة فيمن أجرى له الطهارة وان هناك غرغرينة وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته .وحرر الأب محضرا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019 وتولت النيابة مباشرة التحقيقات .