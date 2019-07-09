مروان: حكم "الدستورية" ألزم الحكومة تقديم "قانون الإيجار" بهذا الشكل للبرلمان

أوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه لم يقدم أي مشروع قانون خاص بالإيجار القديم الذي يخص السكن، مشيرًا إلى أنه تجرى دراسة مشروع قانون خاص بالأشخاص الاعتبارية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذا المشروع لم يجر الانتهاء من صياغته وإرساله إلى اللجنة العامة للبرلمان.

وتابع، أن حكم المحكمة الدستورية ألزم الحكومة بتقديم مشروع القانون بهذا الشكل، لافتًا إلى أن مجلس النواب له أن يقترح التعديلات والصيغة التي يراها أفضل.

وعن قانون تقسيم الدوائر، قال "مروان"، إنه يجرى وضع كل من تمثيل المحافظات وعدد السكان عين الاعتبار، مشيرًا إلى أن الدستور كان أبسط من سابقه في هذه المسألة: "دوائر مجلس النواب ستختلف عن نظيرتها في مجلس الشيوخ، وما زلنا في طور دراسة القانون".

كما تحدث وزير شئون مجلس النواب، عن القيادة السياسية، قائلًا إن رتم الأداء الخاص بها سريع، وهو ما ينعكس على أداء الوزراء داخل الوزارات، لافتًا إلى أن بعض الموضوعات تحتاج إلى بعض الوقت للدراسة ويجب التأني فيها.