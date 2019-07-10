وجه سعيد عامر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عدة نصائح للمقبلين على أداء فريضة الحج العام الحالي.

وقال "عامر"، خلال كلمته على شاشة "MBC مصر"، إنه لا بد من إخلاص النية لله أثناء الذهاب إلى الحج، "أنت مش رايح تحج عشان يقولوا الحاج فلان الفلاني، أو عشان يكتب على البيت بتاعهم الحاج فلان الفلاني، إنتوا مش رايحين تشتروا ألقاب، ده فريضة لله، ويجب تأديتها على أكمل وجه".

وتابع، "يجب عند العودة من الحج أن يعلم الإنسان أنه قد طهر من كل ذنب وعيب كيوم ولدته أمه ولازم يستشعر ده عشان يبعد عن الخطايا، والناس تعرف إنه راح الحج أو متعرفش مش ده الهدف، أهم حاجة النية خالصة لله".

وجدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، دعوته حجاج بيت الله الحرام، ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مشددا على أن مثل هذه التصرفات لن تُقبل بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.