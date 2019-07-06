أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي العام الجاري، مُشيرةً إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيجرى الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وشددت وزارة السياحة على جودة الخدمات الُمقدمة لحجاج السياحة هذا العام، مُشيرةً إلى أن موسم الحج المُرتقب سيشهد نجاحًا كبيرًا، نظرًا للاستعدادات المبكرة له من قبل الدولة وحرصها الشديد على تقديم كافة الخدمات والرعاية للمواطنين المصريين، وتجنب أي سلبيات حدثت من قبل.

وناشدت وزارة السياحة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة mot.hajj.gov.eg.