انتشلت قوات الدفاع المدني بالبحيرة، منذ قليل، جثة عبدالمنعم سرور، المقيم بمحافظة المنوفية، أحد ضحايا السيارة رقم 85535 ملاكي المنوفية، التي سقطت في ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، اليوم، مما أدى لمصرع 4 أشخاص غرقا كانوا يستقلونها، فيما يكثف رجال الإنقاذ النهري، جهودهم لانتشال باقي جثث الضحايا.

انتشال السيارة الغارقة بترعة في البحيرة.. والشرطة تبحث عن 4 ضحايا

تلقى اللواء جمال القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح البحيري بدائرة مركز كوم حمادة، بين قريتي الطيرية وأبوالخاوي، وانتقل رجال الحماية المدنية برئاسة النقيب صلاح الكفراوي، لموقع الحادث لانتشال جثث الضحايا.