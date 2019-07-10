تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لحادث سير، ما أدى إلى تهشم سيارتها، حيث نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، وكتبت عليها: "الحمد لله.. قدر ولطف".

وقالت دوللي، لـ"الوطن"، "إنها بخير وأن حادث السير الذي تعرضت له بسيط، وأن سيارتها فقط هي التي تعرضت لتهشم في الجزء الأمامي"، مؤكدة أن صحتها بخير ولا توجد أي مضاعفات إثر الحادث سوى إصابتها بكدمات بسيطة.

جدير بالذكر أن الفنانة دوللي شاهين احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تحتفل فيه بعيد ميلادها مع جمهورها، حيث تقوم بالغناء لنفسها.

وعلقت دوللي على الفيديو قائلة: "كل سنة وأنا طيبة"، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية التي هنأتها بعيد ميلادها.