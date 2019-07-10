قال أحمد ماجد، شاهد عيان على حريق الأنبا بولا بحدائق القبة، إن الحريق ضخم للغاية، ويكاد يكون التهم الكنيسة بالكامل، كما هو واضح للرؤية من الخارج.

وأضاف ماجد، لـ"الوطن"، أنه حتى الآن توجد 6 سيارات إطفاء أمام الكنيسة، ولا تستطيع السيطرة على الحريق، وفي انتظار المزيد من السيارات لمحاولة السيطرة عليه، بالإضافة للعديد من سيارات الإسعاف.

ولفت كذلك إلى أن النيران لم تمتد لمبانٍ أخرى، لأن الكنيسة منعزلة عن العمارات والمباني الموجودة حولها، مضيفًا أنه حتى الآن لا يستطيع أحد معرفة إذا ما كان هناك أحد داخل الكنيسة ولم ير أي إصابات حتى الآن.