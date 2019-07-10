نشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران، وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنه جاري تحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم، وأنه تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق، مضيفًا لـ"الوطن"، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 بحالات اختناق، وتم فرض كرودن أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجار التعامل مع النيران.

وقال أحمد ماجد شاهد عيان على حريق الأنبا بولا بحدائق القبة، لـ"الوطن"، إن النيران لم تمتد لمبانٍ أخرى، لأن الكنيسة منعزلة عن العمارات والمباني الموجودة حولها، مضيفًا إلى أنه حتى الآن لا يستطيع أحد معرفة إذا ما كان هناك أحد داخل الكنيسة ولم ير أي إصابات حتى الآن.