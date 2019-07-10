صّحح فيلم "الممر" الصورة السيئة عن أهالي سيناء والتي تٌعرض في الأعمال الدرامية، حسبما أكد الفنان محمد جمعة، قائلاً إن فيلم "الممر" أنصف أهالي سيناء بعد أن كانت الصورة في الأعمال الدرامية عن أهالي سيناء هي أنهم مهربين، وذلك أثناء حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور".

وأضاف "جمعة"، أن دوره في فيلم الممر يعتبر شرف له كونه يبرز وطنية أهل سيناء في مساعدة الجيش المصري، كما أن دوره في فيلم الممر كان بمثابة شهادة ميلاد سينمائية له، حيث أنه أدى شخصيه في فيلم الممر كرجل سيناوي يساعد الجيش المصري في الحرب ضد إسرائيل.

وأشار إلى أنه تدرب على اللهجة السيناوية لمدة 7 أشهر بإشراف مصحح لغة سيناوي، كونه يرى أن اللغة السيناوية صعبة للغاية، كما أنه كان يريد فهم سيكولوجية أهل سيناء، والعادات والتقاليد الخاصة بهم.

وتابع مازحا:" أهل سيناء يتميزون بالبساطة، والوقت عند أهل سيناء فيه بركة، اليوم عندهم 48 ساعة وليس 24 ساعة".

ويتناول فيلم "الممر" قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم.