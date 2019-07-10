صور.. محافظ القاهرة يتابع عملية إطفاء حريق دير الأنبا بولا

وصل منذ قليل إلى منطقة حدائق القبة بالقاهرة، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمتابعة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا الذي شب منذ قليل.

وأشرف المحافظ على عمليات الإطفاء، وتجول في المكان لمعرفة أسباب الحريق، وأعطى تعليمات بضرورة منع امتداد النيران لباقي المبنى.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 مواطنين باختناق.

بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه تم فرض كردون أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.