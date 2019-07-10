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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق دير الأنبا بولا بعد أكثر من ساعتين

عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق دير الأنبا بولا بعد أكثر من ساعتين

مصدر: انهيار جزء من سطح دير الأنبا بولا وقطع الغاز والكهرباء عن المبنى

مصدر: انهيار جزء من سطح دير الأنبا بولا وقطع الغاز والكهرباء عن المبنى

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صور.. محافظ القاهرة يتابع عملية إطفاء حريق دير الأنبا بولا

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