تنشر "الوطن" الصور الأولى لحادث اندلاع حريق ضخم بكنيسة دير الأنبا بولا، بمنطقة حدائق القبة، في محافظة القاهرة.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران، وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنه جار تحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم، وأنه تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق، مضيفًا لـ"الوطن"، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاث حالات اختناق، وتم فرض كرودن أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجار التعامل مع النيران.

وقال أحمد ماجد، شاهد عيان على حريق الأنبا بولا بحدائق القبة، إن الحريق ضخم للغاية، ويكاد يكون التهم الكنيسة بالكامل، كما هو واضح للرؤية من الخارج.

وأضاف ماجد، لـ"الوطن"، أنه حتى الآن توجد 6 سيارات إطفاء أمام الكنيسة، ولا تستطيع السيطرة على الحريق، وفي انتظار المزيد من السيارات لمحاولة السيطرة عليه، بالإضافة للعديد من سيارات الإسعاف.