الخارجية الإيرانية ترحب بالمساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي

أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ترحب بالمساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

مصادر: إيران أطلقت سراح رجل الأعمال اللبناني نزار زكا

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة إن إيران أطلقت سراح رجل الأعمال اللبناني نزار زكا الحاصل على إقامة أمريكية دائمة الشهر الماضي، في بادرة حسن نوايا هدفها التمهيد لمحادثات أمريكية إيرانية.

ودعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أمس، إيران، في بيان أوروبي مشترك، للتراجع عن انتهاك الإتفاق النووي، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وجاء في البيان أنه على إيران العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، وعقد اجتماع عاجل للجنة المشتركة بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران حتى تغير استراتيجيتها وتتخلى عن برنامجها النووي المثير للجدل، وقال "بولتون" إن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة، مؤكدا أن واشنطن تتعاون مع حلفائها من أجلا تشديد العقوبات على إيران.

فيما أعلنت طهران أمس، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ4.5% على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.