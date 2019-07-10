أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها في تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي كبداية لعملية نزع أسلحتها النووية، وذلك قبيل مفاوضات جديدة بين الجانبين من المفترض عقدها هذا الشهر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا في نهاية يونيو الماضي، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، واتفقا على استئناف الحوار على مستوى مجموعات العمل بعدما توقف منذ فشل قمتهما في فيتنام في فبراير الماضي.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن المحادثات الجديدة ستنعقد على الأرجح في وقت ما في يوليو، ربما في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن هدف واشنطن لا يزال القضاء التام على جميع أسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية، وأضافت أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون سيلتقي بنظيره الكوري الجنوبي خلال زيارة لأوروبا هذا الأسبوع لبحث سبل تحقيق ذلك الهدف.

ولم يتفق الجانبان بعد على تعريف مشترك لنزع السلاح النووي الذي تقول كوريا الشمالية إنه يشمل المظلة النووية الأمريكية التي تحمي اليابان وكوريا الجنوبية.