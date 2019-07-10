سعر اليورو اليوم في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 10 يوليو، على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق 18.67 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.51 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.