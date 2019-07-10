عاجل.. العراق يأمل في استمرار الملاحة بمضيق هرمز

أكد وزير ​النفط​ ​العراقي ​ثامر الغضبان​ رغبة بلاده بأنّ تستمر الملاحة في مضيق هرمز دون تعطل، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية " في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، أعلن أنّ الولايات المتحدة أعدت خطة لحماية حركة الملاحة البحرية من أي اعتداءات محتملة قد تنفذها إيران والميليشيات المتحالفة معها، الأمر الذي من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز، وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على طهران للتخلي عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.