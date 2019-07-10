ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّها أعطت أوروبا وقتا كافيا لإنقاذ الاتفاق النووي، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتجاوزت إيران الإثنين الماضي حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر إيرانية.

ودعت إيران الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي، بينما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ طهران تجاوزت نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، وأنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أنّ إيران ستناقش فقط القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الحالي، ولن تدخل في مفاوضات لاتفاق جديد، موضحة أنّ الخطوات التي ستتخذها خلال شهرين ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي، وأنّها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى وعودها.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتجيتش أمس، إنّ أعضاء الاتحاد قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر من 3.67%.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفا: "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".