قال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ كبيرا بخروجها من الاتفاق النووي، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنها قبل قليل

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحاني، صباح اليوم أن زيادة تخصيب طهران لليورانيوم لأغراض سلمية، ضمن الاتفاق النووي، .

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن صباح اليوم، أنّ بلاده رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم حد 4.5% لأغراض سلمية، وأكد أنّ هذا ضمن الاتفاق النووي.

وتجاوزت إيران أول أمس الإثنين، حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم، ودعت إيران الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي، بينما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ طهران تجاوزت نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، وأنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية أنّ إيران ستناقش فقط القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الحالي، ولن تدخل في مفاوضات لاتفاق جديد، موضحة أنّ الخطوات التي ستتخذها خلال شهرين ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي، وأنّها ستقلص أكثر التزامها بالاتفاق إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى وعودها.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتجيتش أمس، إنّ أعضاء الاتحاد قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر من 3.67%، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، موضحة أنّها ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.