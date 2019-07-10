انطلقت بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم، فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الدولي لقادة مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا، والذي تستضيفه وتنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية.

برنامج اليوم الثالث يضم ورش عمل وجلسات موازية تناقش قضايا التعليم

ويتضمن برنامج اليوم، عدة ورش عمل وجلسات موازية تناقش قضايا التعليم والبحث العلمي في إفريقيا، ودوره في النهوض بالقارة السمراء ومواجهة التحديات وتعزيز التنافس العالمي، وترسيخ ثقافة السلام و مجابهة الصراعات.

يشارك في المؤتمر الذي انطلق الإثنين 8 يوليو ويختتم أعماله غدا الخميس 11 يوليو، كبرى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في أفريقيا، بحضور 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وممثلين لأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة من المؤسسات العالمية والأوروبية المهتمة بتطوير التعليم.