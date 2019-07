يعمل القائمون على صناعة المحتوى السينمائي في شبكة "Netflix" على تقديم أفلام أصلية لتصل إلى مستوى تميزها نفسه بالنسبة للمسلسلات، وأصبحت تجذب الأسماء الأبرز في صناعة السينما، إلى جانب المشاركة بأعمالها في المهرجانات السينمائية المرموقة ومواجهة الحصار الذي رفضه مهرجان كان السينمائي على أعمال الشبكة الأبرز، ورغم ذلك نجحت أعمالها في اقتناص أرفع الجوائز سواء في مهرجانات مثل "فينيسا" أو مسابقات مثل "أوسكار".

وهناك عدد من المشاريع الجديدة التي تخوضها المنصة الإلكترونية الفترة المقبلة، واستحوذت على فيلم "Red Notice" من شركة "يونيفرسال بيكشرز"، والذي يقوم ببطولته دوين جونسون وجال جادوت.

كما ضمت ريان رينولدز إلى فريق عمل الفيلم، الذى يتولى إخراجه روسون مارشال ثيربر، وذلك بعد ما تخلت الشركة عن الفيلم الذي حددت موعد طرحه في دور العرض السينمائي في 13 نوفمبر 2020.

يلعب "جونسون" خلال الفيلم دور عميل في الشرطة الدولية "الأنتربول"، ويتولى مهمة القبض على أكثر سارقي الأعمال الفنية المطلوبين في العالم، الذي أوضح وفقا لمجلة "فارايتي": "كان هدفنا من الفيلم تحطيم الحواجز التقليدية، وتقديم عمل عالمي حقيقي للجمهور، وشبكة Netflix الشريك المثالي لتحقيق هذا الهدف".

وقال المخرج روسون مارشال ثيربر: "متحمسس للغاية بالتعاون مع شبكة نتفليكس، فهي تؤمن بصانعي الأفلام والأفكار الكبيرة لجمهور عالمي".

وتعاقدت الشبكة مع الممثل الأمريكي جورج كلوني لتقديم أول أعماله مع الشبكة، ويتولى إخراج وبطولة فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning.. Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتو، ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم الفيلم، ومن المقرر أن ينطلق تصويره أكتوبر المقبل.

ومن ضمن المشاريع الجديدة للمنصة العالمية، تعاقدت مع درو بيرس لكتابة إخراج فيلم جديد بعنوان "Quartermaster"، بالإضافة إلى مشروع بعنوان "The Prom" مقتبس عن مسرحية موسيقية بالعنوان نفسه.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم "هوليود" من بينهم ميريل ستريب، نيكول كيدمان، أوكوافينا، جيمس كوردن، أريانا جراندي، كيجان مايكل كي، وأندرو رانيلز، ويتولى إخراجها رايان مورفي، الذي انتقل في شهر فبراير الماضي إلى المنصة الإلكترونية.

وتدور أحداث الفيلم حول طالبة مثلية تعيش في مدينة محافظة، تريد أن تحضر صديقتها إلى الحفل الراقص في مدرستها، وعندما يُمنع الاثنان من الحضور، تتجمع فرقة من مشاهير "برودواي" لتقديم الدعم ومحاولة مساعدهما.

5 أفلام جديدة تقدمها المنصة الإلكترونية الشهيرة مع نجوم بارزين

ولا يعتبر "The Prom" هو العمل الوحيد الذي يعمل "مورفي" على تقديمه على "Netflix"، ويعيد تقديم العرض المسرحي "The Boys in the Band" في فيلم من بطولة ماثيو بومر، جيم بارسنز، زاكري كوينتو وأندرو رانيلز.

وانضمت تشارليز ثيرون إلى نجوم المنصة الإلكترونية الشهيرة من خلال فيلم "The Old Guard"، الذي يضم مجموعة من الأسماء منهم شيواتال إيجيوفور، كيكي لاين ومروان كنزاري، وهو مأخوذ عن سلسلسلة كتب مصورة بالاسم نفسه، وتدور الأحداث حول مجموعة من الجنود القدامى الذين لا يموتون أبدًا، ويجدون أنفسهم محاصرين في الخلود دون تفسير.