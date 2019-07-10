قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، لضمان حصول المستحقين على الدعم، مشيرا إلى أنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن فقط.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم التظلم لأصحاب بطاقات التموين على النحو التالي:

1- يجد صاحب بطاقة التموين إشارة عن طريق "بون" صرف التموين أو الخبر عليه سبب الاستبعاد.

2- يدخل على الموقع الإلكتروني "دعم مصر" من هنــــا، ويقدم من خلاله التظلم بسماح 15 يومًا، وذلك بإدخال رقم البطاقة التموينية والرقم القومي والمحافظة.

3- كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

4- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح حتى يتم التواصل مع صاحب البطاقة التموينية.

5- وبعد الفحص إما قبول التظلم وتشغيل البطاقة أو رفض ووقف البطاقة.

6- ومن لم يتقدم بتظلم وهو منذر بـ"بون" الصرف سيكون مصير البطاقة التموينية الوقف النهائي.

كيفية التنازل عن عداد الكهرباء للعودة لقاعدة الدعم التمويني