كشف تقرير صادر من مركز معلومات مسوقي السيارات المصري "أميك"، عن نسب مبيعات السيارات في مصر خلال خمس أشهر من عام 2018/2019.

وأوضح التقرير ارتفاع مبيعات الأوروبي بنسبة 17% بعدد سيارات 9655، مقارنة بالعام الماضي بعدد سيارات 8240، بينما انخفضت نسبة الياباني 16% بعدد سيارات 13376، مقارنة بالعام الماضي بعدد سيارات 15985.

وأظهر التقرير انخفاض نسبة الكوري بنسبة 36% بعدد سيارات 8721، مقارنة بالعام الماضي بعدد سيارات 13791، بينا انخفضت نسبة السيارات الأمريكي 13% بعدد سيارات 5204، مقارنة بالعام الماضي بعدد سيارات 6030، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 134.4% بعدد سيارات 4198، مقارنة بالعام الماضي بعدد سيارات 1791.