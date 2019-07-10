أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ؛ لبحث ما تقدم به النائب اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ بخصوص مساحة 159 فدانا تابعة لقطاع الإنتاج الزراعي في كفر الشيخ داخل كردون المدينة، لاستخدامها مساكن للشباب، و125 فدانا أخرى صالحة لإنشاء المشروعات التنموية للمحافظة مثل محطة صرف روينه ومحطة صرف القرضا، ومحطة صرف ومركزشباب وملعب لقرية النطاف.

وأضاف الجندي، خلال كلمتة في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصري وكيل اللجنة؛ لبحث عدد من طلبات الإحاطة أن هناك مشروعا آخر حيوي وهمم وهو إنشاء مصنع تدوير القمامة لمدينة كفرالشيخ، والذي نهدف من خلاله إلى تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وسيقام هذا المروع ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة؛ لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، مشيرًا إلى توافر المعدات والإمكانات لتنفيذ المشروع.

وأعلن الجندي عن تعاون محافظ كفرالشيخ، وعمله على تقديم الخدمه الجيدة، وكل ما يحقق صالح المواطنين، وعلى رأسهم حاجزي الوحدات السكنية الذين ينتظرون تلك الأرض؛ لسرعة الإنشاء وتسلم وحداتهم السكنية.