كشف الفنانة بدرية طلبة، تفاصيل تعاون مُغني المهرجانات حمو بيكا، في مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة"، التي من المُفترض أن تُقدمها بالتعاون مع الفنانة انتصار، في موسم عيد الأضحى المُقبل.

الفنانة: اخترنا بيكا لشعبيته.. وسيقدم أغنية شعبية في المسرحية

وقالت بدرية لـ"الوطن" إن حمو بيكا، سيُقدم أغنية شعبية، ضمن أحداث المسرحية، مبنية أنه من المُفترض وجود "خمارة" في القصة، موضحة أن اختياره جاء للشعبية التي يتمتع بها لاسيما في الفترة الأخيرة، بشكلٍ يُسهم في تسويق العمل المسرحي.

وأوضحت أنَّ مسرحية "ريا وسكينة" ستُقدم بشكلٍ مختلف ومن زاوية جديدة تمامًا، لاسيما في ظل تفاوت تناول البعض لقصة "ريا وسكينا" إذ يتهمهم البعض بالقتل، بينما يصفهما البعض الآخر بأنهم أدوا عملا وطنيا من خلال قتل الإنجليز، قائلة: "العمل سيُقدم في شكل كوميدي".