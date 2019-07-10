البابا تواضروس يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، اليوم، الدكتور شريف سبعاوي عضو البرلمان الكندي، وهو من المصريين الذين هاجروا إلى كندا واستطاع أن يفوز في الانتخابات البرلمانية لمقاطعة أونتاريو في كندا.

كان شريف السبعاوي، هاجر إلى كندا عام 1995، ولديه ولدان، وانخرط في العمل السياسي في كندا، حتى وصل إلى البرلمان الكندي؛ ليكون أول مصري يدخل هذا البرلمان.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استقبل النائب الكندي المصري شريف سبعاوى، أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي، وأهداه ميدالية تذكارية بمناسبة 150 عامًا على البرلمان المصري.

وحضر اللقاء نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلان والثقافة والآثار بمجلس النواب.