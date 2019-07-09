حل شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو بكندا، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وحكى سبعاوي رحلة كفاحه منذ هجرته من مصر وصولًا الى توليه عضوية البرلمان الكندي، قائلا إن الوصول لعضوية البرلمان كان حلم لديه واستطاع الوصول إليه.

وأوضح أن عضوية البرلمان الكندي وظيفة بدوام كامل ويبدأ العمل فيها منذ الـ7 صباحًا وصولًَا لـ6 مساء، ويتقاضى راتب سنوي يبلغ 116 ألف دولار كندي، مشيرًا إلى أن البرلمان الكندي أنشيء عام 1867.

وأكد سبعاوي وجود تغيير تام في وزن المصريين في الخارج، ونظرة الغرب لهم، معتبرًا أنهم قوة مصر الناعمة وأنهم متشوقون لتقديم أي شيئ لمصر.

وأوضح عضو البرلمان الكندي أنه نجح في إصدار قانون يعتبر يوليو هو شهر التراث المصري، قائلا إن هذا القانون سيكون جزءا من دستور مقاطعة أونتاريو بكندا.

ودعا سبعاوي المصريين إلى حضور مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو وعزف السلام الجمهوري لأول مرة بحضور عدد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان الكندي يوم 22 يوليو المقبل.