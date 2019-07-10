"الموسيقيين" تطالب بدرية طلبة باستبعاد بيكا من مسرحيتها: لا يملك تصريحا

وجه طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، تحذيرًا إلى الفنانة بدرية طلبة، بسبب مُشاركة مُغني المهرجانات حمو بيكا، في مسرحيتها الجديدة "ريا وسكينة"، في عيد الأضحى المقبل.

مستشار "المهن الموسيقية": المطرب الشعبي رسب في اختبارات النقابة

وقال "مرتضى"، لـ"الوطن"، إنَّ حمو بيكا موقفه غير قانوني حال مشاركته في هذه المسرحية، إذ أنَّه لم يحصل على تصريح بالغناء، موضحًا أنه اشترك في اختبارات النقابة منذ فترة لكنه رسب فيها، مُحذرًا من مشاركته في "ريا وسكينة"، ناصحًا الفنانة بضرورة استبعاده من المسرحية.