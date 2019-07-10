اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنّ الوقت الحالي مناسبا لصنع السلام في أفغانستان، داعيا مرة أخرى حركة طالبان إلى التفاوض مع حكومته، حسب ما أفادت قناة "الحدث".

وترفض حركة طالبان إجراء محادثات سلام مع غني الذي يعتبرونه "دمية" في يد الولايات المتحدة، لكن سلسلة محادثات جرت في الأيام الماضية يبدو أنّها غيّرت مسار الأمور في أفغانستان، إذ أعلنت الولايات المتحدة وطالبان تحقيق تقدم كبير خلال مفاوضات جرت في الدوحة.

وحضر بعض أعضاء الدائرة المقربة من غني، المحادثات في الدوحة مع حركة طالبان، رغم أنّ وجودهم كان فقط "بصفة شخصية".

وقال غني خلال مؤتمر لمكافحة الفساد نظمه الاتحاد الأوروبي في كابول اليوم: "في السنوات الـ18 الماضية لم يكن الوقت مواتيا للسلام لتحقيق سلام فعلي، الآن هو الوقت المناسب"، وأضاف: "إذا خسرنا هذه الفرصة بالتالي المسؤولية عن ذلك ستكون كبيرة".

وشدد غني على أنّه من الضروري إجراء مفاوضات بين حكومته وحركة طالبان، قائلا: "نحن نشكل الطرفين المتخاصمين".

وبعد أيام من المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، التقى ممثلون عن طالبان وشخصيات أفغانية في حوار بين الأطراف الأفغانية في الدوحة.

وتعهّدت نحو 70 شخصية أفغانية شاركت في الحوار في بيان صدر في ختام محادثات سلام في الدوحة يومي الأحد والاثنين، بإعداد "خارطة طريق للسلام" في البلد الغارق في الحرب.