لقي عاملين مصرعهما اليوم الأربعاء، بعد سقوطهما في بالوعة صرف صحي بشارع الكهف وسط مدينة الغردقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بسقوط عاملين في إحدى بلاعات الصرف الصحي بشارع الكهف، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث وانتشال العاملين في غيبوبة تامة وشبه متوفيين وهما السيد سالم الخبير، 24 عاما، علي عباس مهران، 40 عاما، من محافظة سوهاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة صباح اليوم، العاملين بعد سقوطهما في بالوعة الصرف الصحي بشارع الكف بمدينة الغردقة؛ وتوفيا عقب وصولهما لمستشفى الغردقة العام، وجرى إيداعهما بمشرحة المستشفى.