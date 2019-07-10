قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى توقيع 8 مشروعات في قطاع التموين، اليوم، بتكلفة إجمالية تُناهز 23 مليار جنيه، موضحاً أن تلك المشروعات لمناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلسل تجارية، وذلك في عدة محافظات ومناطق مثل الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والفيوم، والأقصر، والشرقية، ومدينة العبور.

ووصف "مصيلحي"، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء منذ قليل، اليوم بأنه أحد أهم الأيام في تاريخ استكمال البنية الأساسية والمناطق اللوجستية وسلاسل تجارية كبرى ومنافذ البيع للسلع الغذائية للمواطنين، لافتا إلى أن الهدف التى تعمل عليه الوزارة هو تقليل الفاقد الأساسي من الخضروات والسلع والمنتجات غير قابلة للتخزين لنقلها لمسافات كبيرة منا يؤدي لها للفساد.

وكشف الوزير أن أقل نسب فاقد 10% وهو ما يؤثر في سعر المنتج النهائي فوجود المناطق اللوجستية يساهم في الحفظ للسلع وتخزين وتعبئة ونقل دون فاقد وتكلفة تكون منخفضة.

ولفت الوزير إلى أنه عقب رفع الدعم عن المحروقات أصبح عنصر نقل السلع الغذائية والأساسية شيء مهم وعامل أساسي في سعر تلك السلع.

وأوضح الوزير، أنه جرى عقد استراتيجية خاصة بوزارة التموين لتخفيض التكلفة النهائية للسلع الغذائية، والتي بدأت تلك الاستراتيجية في نهاية 2017 قم 2018 من أهم أعوام تنفيذ تلك الاستراتيجية الخاصة بتطوير المواقع الخاصة بإقامة المناطق اللوجستية، فضلا عن مراعاة المعايير الفنية لتلك الأماكن.

ونوه إلى أن تحديد تلك المناطق للإنتاج والتوزيع والتخزين يخفض من تكلفة النقل للسلع والمنتجات، التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن محافظات الصعيد بأسيوط وسوهاج وبني سويف والفيوم فضلا عن سوق جملة يمثل إضافة حقيقة لأسواق الجملة في إطار الاهتمام باهالينا بالصعيد لإيجاد السلع بأسعار جيدة فلابد من وجود اماكن لوجستية.