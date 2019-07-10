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آلان جريس: جاهزون لقتل طموحات مدغشقر

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عاجل.. البرلمان يمنع حضور "ممثلي الحكومة" للجلسة العامة دون الوزراء

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"الموسيقيين" تطالب بدرية طلبة باستبعاد بيكا من مسرحيتها: لا يملك تصريحا

محافظ أسيوط يوجه بعقد لقاء أسبوعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة

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خبير أرصاد: درجات الحرارة تتجاوز المعدل الطبيعي ونسبة الرطوبة 95%

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