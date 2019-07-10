قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إنّ زمن التزام طهران بالاتفاق النووي من جانب واحد ولى، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

واعتبر شمخاني عقب محادثات عقدها صباح اليوم في طهران، مع إيمانويل بون مستشار الرئيس الفرنسي، أنّ استقلال أوروبا بات مرتهنا لدى الإدارة الأمريكية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن هويتها واستقلالها أمام الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب.

وأكد شمخاني أنّ تقليص إيران التزاماتها النووية سيتم على مراحل، وأنّه استراتيجية لا عودة عنها، وستتواصل حتى حصول طهران على حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى الدولية للعام 2015.