قال عضو مجلس النواب الليبى، على السعيدى، اليوم، إن الحكومة المصرية تستعد لعقد لقاء يجمع بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش الوطنى الليبى ونواب رافضين لعمليات الجيش لتحرير العاصمة «طرابلس» من قبضة الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق الوطنى، والتى أطلقت، 4 أبريل الماضى.

وأضاف السعيدى، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن «هناك ترتيباً مصرياً لعقد لقاء بين النواب فى القاهرة لمدة ثلاثة أيام من السبت إلى الاثنين المقبل»، وأكد «السعيدى» أن مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، مشيراً إلى أهمية إدراك أن أمن ليبيا هو من أمن مصر، والعكس صحيح، لافتاً إلى أن مصر لا تستعمل ليبيا ساحات تصفية حسابات مع طرف آخر، مجدداً تأكيده أن هناك أساساً مشتركاً بين البلدين هو الدم والأمن.

فى سياق آخر، كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم، أن صواريخ «جافلين»، التى عُثر عليها فى ليبيا، كانت مخزنة لتدميرها، لتكذّب الادعاءات التى قادتها ميليشيات طرابلس، والتى اتهمت الجيش الوطنى الليبى بالحصول على صواريخ بطريقة مخالفة للقانون الدولى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الوزارة الفرنسية قولها: «صواريخ جافلين التى عُثر عليها فى ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال»، مضيفة: «هذه الصواريخ لم يكن من المفترض بيعها أو نقلها إلى أى طرف فى ليبيا، بل كان مقرراً أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب هناك».

وأعلن الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء أمس، استهداف طائرات سلاح الجو الليبى تجمعاً لمجموعة مسلحة تابعة للمعارضة التشادية جنوب البلاد، مشيراً إلى سقوط عدد من الضحايا خلال اشتباكات بالمدينة.