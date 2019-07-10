شنت تنظيمات إرهابية مسلحة هجوماً كبيراً على مواقع الجيش السورى فى ريف اللاذقية الشمالى، معتمدة على خطوط إمداد مفتوحة مع الأراضى التركية، وقصف صاروخى ومدفعى كثيفين من خلف الحدود الشمالية، ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر عسكرى سورى، نجاح وحدات الجيش السورى فى إحباط هجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة، أمس، على عدة محاور بريف اللاذقية معتمدين على خطوط إمداد تركية.

بريطانيا وفرنسا توافقان على نشر قوات إضافية فى دمشق

فى سياق متصل، كشفت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم، عن موافقة «لندن وباريس» على إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لتحل بديلاً للقوات الأمريكية بعد انسحابها، فضلاً عن التزام الدولتين بزيادة أعداد قواتهما الخاصة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، لمحاربة فلول تنظيم «داعش».

ووصفت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية الخطوة بـ«الانتصار الكبير» للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بعد أن رفضت ألمانيا طلباً مماثلاً من الولايات المتحدة الأمريكية بنشر قوات برية فى سوريا، وهو موقف قد يُغضب «ترامب»، ويحث «ميركل»، على الالتزام بـ«دور عسكرى أكبر» فى الشرق الأوسط.