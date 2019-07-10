مصر تشارك في اجتماع رؤساء قضايا الدولة بالوطن العربي

شاركت قضايا الدولة في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء هيئات قضايا الدولة بالوطن العربى الذي انعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان لهيئة قضايا الدولة، فإن الاجتماع تناول مناقشات حول دراسة ومناقشة مشروع إنشاء مركز عربى لاسترداد الاموال المنهوبة وكذلك دراسة ومناقشة مشروع النظام الاسترشادى لتنظيم هيئة قضايا الدولة.

وشاركت قضايا الدولة في مصر بوفد رفيع المستوى، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس قضايا الدولة، ورئيس قطاع الأمانة العامة، وعضوية المستشار محمد بكر نائب رئيس قضايا الدولة رئيس إدارة التفتيش، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.