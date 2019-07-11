حثت المفوضية الأوروبية، تركيا على تجنب زيادة التوترات، بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل محتمل قبالة ساحل قبرص.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، "تركيا بحاجة للالتزام بشكل صريح بعلاقات الجوار وتجنب أي مصدر للخلاف أو للتهديد أو للدعاوى".

وأعلن وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس، يوم السبت الماضي، أنه تم إبلاغ الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

وحول السيناريوهات المتوقعة التي من الممكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا بعد محاولات التنقيب المتكررة في شرق المتوسط، يقول أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن بعض الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإعادة النظر بشأن انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، ترفض الممارسات التركية في شرق المتوسط المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق التابعة لقبرص، ما سيؤدي إلى انتهاء آمال تركيا بشكل نهائي للانضمام للاتحاد، لاسيما من قبل ألمانيا وفرنسا.

وفي مايو الماضي حذر الاتحاد الأوروبي أنقرة، من الحفر قبالة سواحل قبرص، فيما أعربت بعض دول التكتل عن تأييدها لفرض عقوبات على الشركات التركية، وذلك في تصعيد للتوتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف العناني لـ"الوطن": "السيناريو الثاني يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي، المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا التي تعتبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي طوق نجاة لها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسبب سياسات حكومة العدالة والتنمية، ووضع قيود على الشركات والمؤسسات التجارية التركية التي تعمل في نطاق الاتحاد الأوروبي".

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن السيناريو الثالث سيتعدى العقوبات الاقتصادية، مثل إبعاد تركيا عن بعض التفاهمات الإقليمية في المنطقة، وبضغط من اليونان وقبرص على الاتحاد الأوروبي فمن الممكن أن تنعقد جلسة في مجلس الأمن لإتخاذ قرار ضد تركيا.

وتعلن أنقرة منذ العام الماضي أنها ستنقب في المنطقة قالت إن لقبرص التركية الحق في الغاز المكتشف في جوارها وإنها ماضية في التنقيب عنه هذا العام.

أما قبرص فأعلنت اكتشافها حق أفروديت في ديسمبر 2011، باحتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب، قبل أن تعلن شركة "إيني" الإيطالية في شهر فبراير 2018 عن اكتشاف حقل "كاليبسو 1"، شمال الحدود البحرية بين مصر وقبرص.