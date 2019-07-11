"هجوم الأديب علاء الأسواني على محمد مرسي العياط، في أحد مقالاته لن تساعده على نيل مبتغاه"، هكذا علق الإعلامي نشأت الديهي، على هجوم الأسواني محمد مرسي حاليًا في الوقت الذي كان يدافع عنه، حينما كان رئيسا للجمهورية، وعرض الديهي صورة للأسواني وهو يصافح مرسي خلال فترة حكمه.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "علاء الأسواني أديب وضيع، أكتب ما شئت ولكنك لن تحظى باحترام المصريين الحقيقيين"، موضحًا أن هجوم الأسواني على مصر من خلال بعض مقالاته أفقدته احترام الشعب المصري.

وتابع: "مات علاء الأسواني في ضمير الأمة كأديب غير مؤدب"، في الوقت ذاته أبدى استعجابه الشديد من دعم الفنان خالد أبو النجا للمثليين وتأكيده أنها طبيعية إنسانية وليست حرامًا، حيث قال: "اأعمل اللي أنت عاوزه، لكن إيه دخل حلال وحرام".

وسخر "الديهي"، من التفاف تنظيم الإخوان حول خالد أبو النجا، وتنصيبه كزعيم سياسي بالرغم من موقفه من المثليين، قائلًا: "بقول لشباب الإخوان دلوقتي أبو النجا بقى مناصر إخواني وواخدينه في بليجكا عشان تشتموا في مصر، هو تنظيم الإخوان دلوقتي معندهوش رجالة غير لا مؤاخذة ده، خالد هو اللي هينصر فكرة حسن البنا، الله يكسفكوا".