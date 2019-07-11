ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من سياسات مؤشر على قرب نهاية حقبته في السياسة التركية، وحزب العدالة والتنمية، حسبما أكد بشير عبدالفتاح، الخبير في الشؤون التركية، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، على قناة "ON E".

وأضاف "عبدالفتاح" خلال حواره في برنامج " كل يوم" علي شاشة قناة " أون إي" مع الإعلامية خلود زهران، أن التدخل التركي في شؤون البلاد المجاورة تأتي لرغبة أردوغان في استثمار الإنجازات التي حدثت في الفترة ما بين 2003 إلى 2011 لمصالحه الخاصة.

وأشار إلى أن "أردوغان" بدأ يتخلى عن فكرتي الديموقراطية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سبيل إنشاء دولته التي يحلم بها ألا وهي الدولة العثمانية وكذلك لعلمة أن الممارسات التي يقوم بها تتناقض مع مساعي الاتحاد الأوربي لدرجة تجميد المفاوضات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بسبب ممارسات أردوغان وسجله في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضح أن هناك بوادر أزمة ثقة في الداخل التركي بين أردوغان ورجال حزب العدالة والتنمية، الذين أسسوا هذا الحزب والذين يفكرون الآن في الانشقاق عن الحزب وتكوين حزب جديد وعلى رأسهم أحمد داوود أوغلوا، مؤكدًا أن أردوغان تلقى ضربات قاضية مؤخرًا، حيث فاز أكرم إمام أوغلوا في انتخابه لرئيس بلدية إسطنبول الجديد.

وأكد أنه متيقن للغاية أنه إذا تم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة سيخسر أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لذلك أردوغان يتخبط في السياسات الداخلية والخارجية، وبعد أن كانت تركيا في الماضي تهدف إلى انعدام المشاكل، أصبحت حاليًا بسبب سياسات أردوغان لديها مشاكل مع كل الدول العالم ما عدا قطر وإيران وبعض البلاد الحليفة لها.