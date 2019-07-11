يحتفل العالم، الخميس، باليوم العالمي للسكان، والذي استلهمت فكرته يوم 11 يوليو عام 1987، حينما وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم، عادة بإقامة الفعاليات التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وجرى إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 1989.

ووفقًا للموقع الخاص للأمم المتحدة، يُراد من اليوم العالمي للسكان في هذا العام إيلاء الاهتمام العالمي بالأعمال غير المكتملة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في عام 1994، واعترفت فيه 179 دولة بحقيقة أن الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نوفمبر سيعقد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع حكومتي كينيا والدانمرك مؤتمرًا رفيع المستوى في نيروبي للتعجيل بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف التي لم تحقق.

وفي اليوم العالمي للسكان، عادة ما يدعو النشطاء من كل أنحاء العالم القادة وصانعي السياسات والمنظمين على المستويات الشعبية وغيرهم إلى المساعدة في جعل الصحة والحقوق الإنجابية واقعًا يعيشه الجميع في كل أنحاء العالم.