حكى الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، عن حوار أجراه مع اللورد ستون عضو البرلمان البريطاني، تناقش خلاله حول إعلان سيناء منطقة محرمة على الإرهاب.

وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه أكد للنائب الإنجليزي أن مصر تحارب الإرهاب منفردة وأن ظروف المنطقة تنعكس كلها على أحوال مصر طبقا للمقولة الإنجليزية الشهيرة "إذا عطست مصر فاعلم أن الشرق الأوسط قد أصيب بالزكام"، موضحًا أنه أخبر النائب الإنجليزي أن داعش كانت تريد أن تجعل من سيناء إمارة إسلامية تابعة لها.

وتابع الفقي أنه تحدث مع بعض أعضاء البرلمان الإنجليزي حول العلاقات المصرية مع البلاد المجاورة لها في المنطقة مثل ليبيا والمشاكل السودانية والدور الأفريقي، مشيدًا بجهود الخارجية المصرية التي تتواجد في أزهى عصورها، ممثلة في علاقات مصر مع أمريكا والصين واليابان وروسيا ومعظم البلاد الأوربية.