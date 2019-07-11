سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، على حريق شب في نحو 8 ورش ومخازن أخشاب بعمارتين في مركز بلبيس.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في عدة ورش ومخازن أخشاب بعمارتين متجاورتين بمنطقة أم سعدون التابعة لمركز بلبيس.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 21 سيارة إطفاء برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى الورش والعمارات المجاورة.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتول يالتحقيقات وانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق.