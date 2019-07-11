تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 11 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعا يضم الهيئة القومية لمياه لشرب والصرف الصحي، ومحافظ ونواب شمال سيناء للتنسيق وحل مشكلات مياه الشرب والصرف بالمحافظة وإزالة سبب التأخير وإدراج حي الأمل بخطة الهيئة بمقر الهيئة للتنسيق.

بدء فعاليات الملتقى المصرفي

تبدأ في مدينة شرم الشيخ فعاليات الملتقى المصرفي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بعنوان «أهم المستجدات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

الرئيس الروسي يلتقي نظيره القرغيزي

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف في موسكو لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

البابلي يتحدث عن حياته بقصر الأمير "بشتاك"

يستمر صالون "مقامات" الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة،الدكتور فتحي عبد الوهاب، بالتعاون مع الإذاعة المصرية متمثلة في البرنامج الثقافي برئاسة الإذاعي محمد إسماعيل، في تقديم لياليه الغنائية التي تقام داخل قصر الأمير "بشتاك" باستضافة المايسترو فاروق البابلي في أمسية فنية يتحدث فيها عن مشوار حياته في عالم الموسيقى والغناء، وذكرياته مع كبار الموسيقين ونجوم الطرب.

افتتاح معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي، وذلك في تمام السابعة مساءً بقاعة إيزيس في مركز محمود مختار الثقافي.

مؤتمر "الصحة النفسية وتنمية المجتمع"

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي السادس للقطاع بعنوان "الصحة النفسية وتنمية المجتمع" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

مباريات دور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية 2019

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "كوت ديفوار و الجزائر" في إطار دور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية على استاد السويس الجديد في تمام الساعة السادسة، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "مدغشقر و تونس" في إطار دور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية على استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساء.